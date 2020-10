Thiago Castilho e Val Marchiori Leo Franco/AgNews

Publicado 25/10/2020 09:21 | Atualizado 25/10/2020 09:30

Rio - A socialite Val Marchiori reuniu cerca de 20 convidados para comemorar os 15 anos dos seus filhos gêmeos, Eike e Victor Marchiori, neste sábado, no bairro da Moema, em São Paulo.

A celebração íntima seguiu as recomendações sanitárias dos órgãos de saúde e foi cuidada pelo renomado cerimonialista Júnior Donatto, quem também cuidou da festa de Val no ínicio do mês. "O Júnior Donatto é incrível, eu não largo mais dele. É muito detalhista e super cuidadoso com tudo", afirmou Val.

Val posou com os filhos e o noivo, o empresário Thiago Castilho, com quem trocou carinhos e beijos.

