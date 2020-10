Sandra de Sá e Rodrigo Oliver Divulgação

25/10/2020

Rio - O produtor e influencer Rodrigo Oliver foi convidado para apresentar a "Live dos Artistas". Ele esteve ao lado de grandes nomes da música brasileira como Byafra, Sandra de Sá, Toni Garrido, Ponto de Equilíbrio e Comjah Roots, que cantaram seus maiores sucessos.



A gravação, em formato de live, foi realizada nesta semana e será divulgada no canal do YouTube "Novidade Antiga Music", sem data marcada ainda. A cantora gospel Rose Nascimento também esteve presente no evento.