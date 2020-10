Ana Maria Braga Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 25/10/2020 12:14 | Atualizado 25/10/2020 12:17

São Paulo - Ana Maria Braga aproveitou o fim de semana para tirar algumas lembranças do baú. Com uma foto na bancada do "Jornal de Verdade", a apresentadora relembrou a carreira no jornalismo.

"Vocês sabiam que a TV Tupi Ribeirão Preto foi a primeira no interior? Ela ficou no ar de 1952 a 1962, quando teve um vendaval que derrubou a antena da emissora, instalada no centro de Ribeirão Preto. Em 1971, a TV Rio Preto foi lançada no canal 8 e surgiu o primeiro jornal televisivo da cidade. Olha quem estava na bancada", escreveu Ana Maria Braga.



A publicação da apresentadora no Instagram foi só elogios. De "divina" a "o tempo só te valorizou", a foto de Ana Maria Braga fez sucesso na rede.