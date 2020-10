Perlla abusa dos retoques e fãs comentam Reprodução / Instagram

Por O Dia

A internet não perdoa! A cantora Perlla foi alvo de críticas, no domingo (25), após ter postado uma série de fotos com exagero nos retoques, no Instagram.



A funkeira fazia propaganda para uma loja de roupas, posando na praia. O problema é que os fãs quase não reconheceram o rosto de Perlla, por causa do excesso de manipulação de imagem.



"Tem um pouco de foto no seu Photoshop", escreveu um seguidor. "Parece montagem", questionou outro.



A cantora também passou por alguns procedimentos estéticos recentemente, como a aplicação de preenchimento nos lábios e harmonização facial.