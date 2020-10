Monica Benini e Junior Lima Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 08:29 | Atualizado 27/10/2020 08:46

Rio - A designer Monica Benini, esposa do cantor Junior Lima, compartilhou uma decisão pessoal nas redes sociais neste fim de semana. A esposa de Junior Lima contou aos seguidores que passou por uma cirurgia para retirar as próteses de silicone que usava nos seios.



"Era um descontentamento que eu tinha. No início da pandemia, eu estava programada para fazer e não achei seguro. Falei com vários médicos agora e resolvi fazer. Eu trabalhei alguns anos como modelo, cheguei em São Paulo com 22 anos. Sempre fui uma modelo comercial, que são meninas que não são tão magras, que tem outro padrão", disse.



Ela revelou aos fãs do casal que acabou passando pelo procedimento por pressão da carreira, mas que sempre foi "bem resolvida" com a situação.

"Durante um momento da carreira, eu tive uma booker, que cuidava da minha carreira, que ficava me falando para colocar silicone. Para deixar meu corpo mais harmônico. Isso nunca me incomodou! Eu era super bem resolvida com isso. Ela falava tanto, outras pessoas falavam também. Estava com tantos problemas pessoais, sem estrutura, que acabei sucumbindo", continuou.



A designer contou que o silicone não fez bem a sua autoestima. "Não foi algo que me fez bem. Todo mundo colocava silicone, minhas amigas saíam com decotes, super felizes, achando o máximo, e no fundo, quando eu olho para trás, eu nunca tive esse sentimento. Antes de colocar, eu colocava decote, biquíni, ficava super bem. Depois que coloquei, parei. Não é um problema, é um relato pessoal", revelou.