Por O Dia

Rio - Pesquisadores e governantes europeus temem uma segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus no continente que foi severamente afetado nos meses de março e abril. A modelo brasileira Ana Paula Evangelista, que vive atualmente na Dinamarca com o marido, comentou sobre a situação do país.

"Aqui na Dinamarca não tivemos grandes mudanças. A situação é bem tranquila comparada a de outros países da Europa que estão voltando com as restrições para evitar viver novamente momentos críticos na saúde causados pela covid-19. Por enquanto é obrigatório o uso de máscara em locais fechados e locais públicos fecham às 22h. Todos parecem seguir as regras, o que faz com que um novo surto por aqui seja evitado". disse a modelo e musa da Unidos da Tijuca.