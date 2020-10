Por O Dia

Rio - A MTV acaba de revelar que a artista brasileira Anitta, Madison Beer, Winnie Harlow, Roman Reigns, Bebe Rexha e Rita Ora farão aparições especiais no MTV EMA 2020. Além disso, Alicia Keys, Karol G, DaBaby, Jack Harlow e Tate McRae vão se juntar à lista de atrações confirmadas para o show. Apresentado por Little Mix e com duas horas de duração, a premiação vai ao ar na MTV, em 180 países e territórios, no dia 08 de novembro, domingo, às 17h, AO VIVO.

Madison Beer, Why Don't We e 24kGoldn darão início à celebração com apresentações no pré-show, a partir das 16h.A artista, compositora, produtora e autora de best-seller do New York Times, Alicia Keys, 15 vezes premiada com o GRAMMY, irá se apresentar na premiação deste ano após o lançamento, em setembro, de seu aguardado sétimo álbum de estúdio, "ALICIA" (via RCA Records). O álbum, que mostra os diferentes lados de Alicia, rendeu um 8º álbum e alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns de R&B da Billboard, Top 5 na Billboard 200 e as maiores vendas da primeira semana para uma artista de R&B em 2020.Após o sucesso global de seu último álbum, "Blame It On Baby", o fenômeno do hip hop, DaBaby, irá subir ao palco do MTV EMA pela primeira vez. Ele também foi indicado em quatro categorias, incluindo Artista Revelação, Melhor Artista de Hip-Hop, Música do Ano e Melhor Colaboração, por seu sucesso Rockstar com Roddy Ricch.Vencedora de multi-platina e Latin GRAMMY, Karol G, que foi indicada para Melhor Colaboração, por seu single Tusa com Nicki Minaj, bem como Melhor Artista Latino, Clipe do Ano e para categoria de prêmio local, Melhor Artista da América Central, se apresentará no MTV EMA depois de lançar seu single Bichota, música que compartilha um chamado de capacitação e inclusão para todos.Na esteira de seu EP "all the things I never said", a cantora Tate Mcrae e o rapper Jack Harlow marcarão presença pela primeira vez na premiação e são nomeados na categoria de Melhor Artista Push. Harlow também concorre a Artista Revelação .Alicia Keys, DaBaby, Karol G, Tate McRae e Jack Harlow se juntarão aos artistas anunciados anteriormente: Sam Smith, Maluma, Doja Cat, YUNGBLUD, Zara Larsson .Filmado em vários locais ao redor do mundo, incluindo Hungria, pela primeira vez, e Londres, a celebração da música global deste ano será diferente de qualquer outra.As votações estão abertas no site mtvema.com até 2 de novembro.