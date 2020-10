Por iG

Publicado 27/10/2020 09:40 | Atualizado 27/10/2020 09:44

São Paulo - Após a separação conturbada de Gusttavo Lima e Andressa Suita e do fim de noivado de Luan Santana e Jade Magalhães, agora foi o ator Thiago Martins que terminou um relacionamento. O artista, que está no elenco de "Amor de Mãe", namorava a modelo Talita Nogueira há cerca de um ano e, segundo o jornal Extra, eles não estão mais juntos.

fotogaleria

Os dois passaram o período de quarenta juntos, morando na cobertura de Thiago na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Porém, agora, seguem caminhos separados. O ator continua na capital fluminense e foi visto em um evento de samba na última sexta-feira (23). Já a modelo está viajando sozinha por Pernambuco.

Thiago e Talita já deixaram de se seguir nas redes sociais. Ambos também apagaram as fotos que tinham juntos, com exceção do clique no começo da matéria, que segue publicado no feed do ator global.