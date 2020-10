Glória Maria Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 10:31 | Atualizado 27/10/2020 10:54

Rio - A jornalista e apresentadora Glória Maria compartilhou uma dica de leitura interessante com os seus seguidores no Instagram, o livro "No Labirinto do Cérebro", do escritor Paulo Niemeyer Filho. Ela ainda falou sobre o tumor no cérebro, operado em novembro de 2019.

"Amando ler 'No Labirinto do Cérebro', do Paulo Niemeyer Filho. Até descobrir um tumor um ano atrás, nunca tinha me interessado verdadeiramente por esse órgão que comanda nossa vida. Agora recuperada, comecei a entrar nesse labirinto! Que mundo fascinante! Leitura para quem como eu não e especialista, mas curioso! Amando! Obrigada Paulo por me fazer entender um pouco mais deste universo tão misterioso", escreveu a jornalista.

Glória Maria, ao lado de Sandra Annenberg, retornou ao trabalho recentemente. As duas apresentam o Globo Repórter e estão seguindo um novo protocolo de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus.