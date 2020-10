Luana Piovani e o ator português Carlos Oliveira Reprodução Internet

Publicado 27/10/2020 10:20 | Atualizado 27/10/2020 10:23

Rio - Luana Piovani postou no Instagram, nesta terça-feira, fotos em que aparece sentada no colo do ator português Carlos Oliveira. Os dois contracenam juntos na série lusitana "O Clube". Na trama, Piovani interpreta a personagem Michelly.

"Michelly em cena no nosso boêmio set de gravação. Its show time (‘é hora do show’, em tradução livre). Muito bem acompanhada pelo querido Carlos Oliveira, que faz um personagem muito importante na história da Michelly. Grata pela troca e cuidado, querido", escreveu Luana na legenda das fotos.

O ator também postou as fotos nas suas redes sociais. "Brevemente esta dupla vai dar que falar. Tão bom partilhar 'palco' em ficção com uma colega como a Luana Piovani, generosa, bom astral e talentosa", elogiou Carlos Oliveira.