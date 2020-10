Gui Araújo diz que quer namorar com Isis Valverde Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 11:01 | Atualizado 27/10/2020 11:12

Rio - Gui Araújo deu o que falar nas redes sociais na noite desta segunda-feira. É que o ex-namorado de Anitta fez uma postagem no Twitter revelando que tem um "crush" em Isis Valverde. "Queria namorar a Isis Valverde", escreveu o apresentador da MTV.

fotogaleria

Publicidade

Os fãs logo fizeram várias críticas, já que Isis Valverde é casada com André Rezende, com quem tem um filho, Rael, de 1 ano.

Depois das críticas, Gui apagou a postagem. No entanto, o perfil no Instagram "Gossip do Dia" já havia tirado um print da publicação. "Mas ela não é casada?", perguntou uma pessoa. "Deveria respeitá-la por ser casada", disse outro internauta.