Mariana Goldfarb Reprodução / Instagram

Por O Dia

Mariana Goldfarb exibiu um novo visual para os seguidores do Instagram, nesta terça-feira (27).



A esposa de Cauã Reymond publicou uma foto com as madeixas mais claras e iluminadas. "Mudar faz bem. Meus cabelos estão refletindo a minha cor por dentro!", postou a modelo na legenda.



Os comentários foram só elogios. "Ela tem luz própria", escreveu uma fã. "Perfeita! Sem defeitos desde que nasceu", elogiou uma outra seguidora.