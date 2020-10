A cozinheira Palmirinha Onofre Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 17:28 | Atualizado 27/10/2020 17:54

Palmirinha Onofre, de 89 anos, está internada, desde a última quinta-feira (22), no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. A apresentadora está tratando uma infecção urinária.



A assessoria de Vovó Palmirinha afirmou que ela está em bom estado de saúde, e não corre riscos. A apresentadora foi internada por causa da necessidade de tomar antibióticos mais fortes, que exigem acompanhamento médico.



A apresentadora atualmente não tem contrato com nenhuma emissora de televisão, mas fazia participações em programas do canal GNT antes da pandemia de coronavírus.