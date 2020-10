Gusttavo Lima Reprodução Do Instagram

Por IG - Gente

Segundo fontes do Yahoo!, Gusttavo Lima estaria prestes a se mudar para um apartamento luxuoso após se separar de Andressa Suita. O sertanejo adquiriu um novo imóvel em Goiânia, com uma bela vista para o nascer do sol, na torre Victoria Living Desiré. Segundo algumas fontes ouvidas pelo site, o artista tem sido visto com frequência indo ao 26º andar.



O apartamento pode ser comprado por a partir de R$ 4 milhões, tem 4 quartos, 404 m² e de 4 a 5 vagas na garagem. Além disso, a incorporadora responsável pelo condomínio promete "um estilo de vida tão luxuoso quanto um dos períodos mais ricos da história inglesa" a quem adquirir o imóvel.



Inaugurado há dois anos, o prédio fica no bairro Marista, em Goiânia. São 32 andares e o apartamento que seria de Gusttavo fica em um dos últimos deles.