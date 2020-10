Gugu teiria viajado para Singapura com Thiago Salvático Reprodução/Twitter

Thiago Salvático, apontado como namorado de Gugu Liberato, chorou em uma sequência de vídeos publicados em seu Instagram nesta terça-feira (27). Aos seguidores, ele contou que recebeu uma foto da lápide do apresentador, que morreu em novembro de 2019.



Abalado, ele comentou que, ficaria mais introspectivo o resto do dia. "Até acordei super bem, mas eu recebo muitas mensagens, e uma delas tinha uma foto acoplada que me deixou bem pra baixo. Eu sei que é a vida e que nós estamos aqui por um curto espaço de tempo, mas é difícil, pessoal", disse.



"É muito difícil olhar para trás, há um ano, exatamente, nós estávamos em uma viagem na Ásia, na China... Então, é muito complicado. A pessoa que me mandou [a mensagem] foi visitar e acabou fazendo a foto e me mandando.É muito difícil olhar para trás e ver que vai fazer um ano, e a gente não vai mais se falar. A gente se fala em sonhos, mas, pessoalmente, está sendo difícil", completou.