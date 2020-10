Isabeli Fontana e Di Ferrero Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 09:17 | Atualizado 28/10/2020 09:44

Rio - A top model Isabeli Fontana comemorou os 7 anos de relacionamento com o músico Di Ferrero em um post pra lá de sensual no Instagram. De topless e com direito a mão no bumbum, Isabeli publicou uma foto com a legenda "7 anos que você mudou minha vida!!! Te amo baby".

