Andressa Suita Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 09:37 | Atualizado 28/10/2020 09:37

Rio - A modelo Andressa Suita, que é seguida por mais de 13 milhões de pessoas, compartilhou as fotos do primeiro ensaio que fez após se separar do cantor sertanejo Gusttavo Lima, na noite desta terça-feira.

fotogaleria

Com a natureza de fundo, a modelo usou um vestido amarelo longo e fez carão. Assim que postou, diversas famosas e admiradoras elogiaram Andressa nos comentários. "Maravilhosa e cheia de luz", comentou a influencer Mileide Mihaile. "Princesa", escreveu a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

"Marré lindaaaa", disse a cantora Maraisa, da dupla Maiara e Maraisa. "Maravilhosa, que Deus te abençoe, minha princesa loira!!! Luz, muita luz", disse a mamãe, Suely Suita. "Tão maravilhosa", ainda comentou a ex-BBB Paulinha Leite.