Tata Werneck e Fabíola Reipert Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 10:42 | Atualizado 28/10/2020 10:50

Rio - A jornalista Fabíola Reipert divulgou, nesta terça-feira, que a atriz e humorista Tata Werneck havia deixado de seguir a sogra, Valéria Alencar Vitti, nas redes sociais, e que as duas teriam tido algum desentendimento. A apresentadora do "Lady Night", por sua vez, se irritou e rebateu o comentário no Twitter.

No programa Balanço Geral SP, da Record TV, Fabíola chegou a comentar que a produção tentou contato com a sogra, mas não houve resposta enquanto Tata havia respondido: "nossa, sério? Eu não sigo minha sogra, eu não tinha reparado. Eu acho que parei de seguir sem querer'”. “Parou de seguir a mãe também?”, alfinetou a jornalista.

Na sua conta pessoal do twitter, Tata, que é casada com o ator Rafa Vitti e mãe da pequena Maria Clara, respondeu. “Pior é que foi sem querer mesmo. Eu sou tão desatenta que eu sigo a Fabíola, que é das pessoas mais amargas que eu já vi na vida”, escreveu a apresentadora.