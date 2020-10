Por iG

Publicado 28/10/2020 11:43 | Atualizado 28/10/2020 11:48

São Paulo - A gamer transexual brasileira Lady Chokey faz sucesso com o stream de jogos e, recentemente, também chamou atenção ao perder 54 kg. A influencer disse em entrevista à Quem que sentiu a necessidade de emagrecer durante a pandemia, para fugir do grupo de risco da Covid-19. Desde então, ela mudou seus hábitos alimentares, começou a se exercitar e já fez plásticas para eliminar 7 kg de gordura, uma abdominoplastia e lifiting nas coxas.

"Peso 137 kg, atualmente, e pesava 191 kg, com 1,90 metros de altura. No meio dessa pandemia toda, saí do meu flat na Barra da Tijuca e voltei a morar com a minha família e foi aí que percebi que precisava mudar ou continuaria caminhando para a morte. A obesidade me jogou de cara no grupo de risco do coronavírus", contou Lady Chokey.

A gamer também disse que sempre foi uma pessoa gorda e que a obesidade veio ainda na adolescência. Ela também contou que nunca se preocupou muito com a alimentação ou em manter uma rotina de exercícios, mas decidiu dar uma guinada nesses fatores de sua vida.

"Minha atitude foi determinante e hoje vejo que estava certa, ao olhar no espelho e ver como eu emagreci. Minha alimentação está regrada, rica em frutas, legumes, proteínas e zero açúcar. Já estou fazendo acompanhamento com uma nutricionista e fiz a cirurgia para retirada do excesso de pele. Mudei pela pandemia, pela saúde e pela minha vida", conta a gamer, que ainda fará plásticas nos braços e nas costas em novembro.