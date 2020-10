Por iG

28/10/2020

São Paulo - Dan Stulbach, que está no ar na atual reprise de "A Força do Querer", na Rede Globo, postou vídeo jogando um volêi de praia em duplas em seu Twitter. O que chamou atenção é que um dos membros da dupla adversária era ninguém menos que seu cachorro, Baltha.

As habilidades de Baltha chamaram atenção dos seguidores que fizeram vários comentários elogios ao desempenho do pet no jogo. "Quem está sobrando aí acho que é só você porque o Baltha já está no jogo e ele é dono do pedaço na área", disse uma usuária. "O cachorro joga melhor que eu", confessou outra seguidora.