Por IG - Gente

Marília Mendonça vem passando por uma trajetória de reeducação alimentar e mudança de hábitos que rendeu alguns quilos a menos. Na tarde de quarta-feira (28), Marília contou para os seus seguidores um pouco sobre o que tem feito desde que seu filho Léo nasceu, há 10 meses.

"Oi, gente, vim bater um papo com vocês. Estou fazendo uma, eu não gosto de falar dieta, né, uma estratégia low carb. E estou me dando muito bem, Já estou no meu menor peso desde quando tive o Léo", começou a contar.

Como já havia comentado antes na rede social, Marília voltou a falar sobre o jejum intermitente que pratica. "Mudou muita coisa e quebrou vários tabus que eu tinha! Tá me fazendo muito bem, me sinto muito bem de verdade. Queria saber por que me sinto mais ativa e mais concentrada", refletiu a artista.

Ao fim dos stories, Marília também garantiu que vai responder algumas perguntas sobre sua alimentação junto com o seu nutricionista.

Além da mudança na alimentação, a cantora também tem seguido uma rotina intensa de treinos na academia.