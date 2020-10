Claudia Raia. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por IG - Gente

Claudia Raia lança no mês que o livro de memórias, "Sempre Raia um Novo Dia". São 256 páginas que reúnem episódios e fases marcantes da vida da atriz.

Lógico que o relacionamento com o atual deputado federal por São Paulo, Alexandre Frota, aparece em um dos capítulos. Os dois começaram a namorar em 1986, se casaram em dezembro do mesmo ano e se separaram de forma conturbada em 1989, quando ele pediu o divórcio. Claudia conta que sua mãe Odette Maria chegou a pedir para que ela desistisse do casamento na porta da igreja da Candelária, no Rio.

