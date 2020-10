Tiago Leifert Reprodução Instagram

Por IG - Gente

Publicado há 0 segundos

O apresentador Tiago Leifert avisou na tarde desta quinta-feira (28) que sua primeira filha, Lua, nasceu! Apesar de muito felizes com a chegada da pequena, pais de primeira viagem, eles estão passando por alguns perrengues.

Tiago Leifert revela já ter chorado nove vezes depois do nascimento da filha Lua Reprodução / Instagram

Publicidade

Em seus Stories do Instagram, Leifert fez uma brincadeira. Ele postou um placar de quem chorou mais até agora. Segundo a postagem, Lua chorou três vezes, Daiana, a esposa do apresentador, apenas duas. Já ele derramou lágrimas, nada mais, nada menos, do que nove vezes!