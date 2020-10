Helena Ranaldi e o filho, Pedro Waddington Reprodução/Instagram

Publicado 29/10/2020 08:24 | Atualizado 29/10/2020 08:30

Rio - Helena Ranaldi se orgulha muito do filho e deixou claro na postagem que parabeniza o jovem pelos seus 23 anos. A atriz comemorou o aniversário de Pedro, fruto do relacionamento com o diretor de televisão Ricardo Waddington, nesta quarta-feira, no Instagram, e a semelhança entre mãe e filho foi destaque na web.

“São 23 anos de vida e a cada ano que passa eu me sinto presenteada por ser sua mãe”, disse a atriz, de 54 anos. “Admiro demais seu caráter e sua generosidade. Seu jeito suave, seu sorriso bonito, largo e sincero, seu olhar doce e sua pureza são características marcantes que fazem você ser essa pessoal especial”, completou em seguida.

Vários fãs da atriz falaram sobre a semelhança na caixa de comentários. "O filho da Helena Ranaldi parece mais a Helena Ranaldi do que a própria Helena Ranaldi”, brincou uma seguidora. “Eu nunca vi um filho parecer tanto com a mãe. Vocês são lindos”, elogiou outra.