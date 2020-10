Por O Dia

Publicado 29/10/2020 08:50 | Atualizado 29/10/2020 08:56

Rio - Khloé Kardashian revelou, em teaser do reality "Keeping Up with the Kardashians", publicado pelo canal E!, ter enfrentado a batalha contra a Covid-19. Segundo Khloé, ela teve sintomas como ânsia de vômito, tremedeira, dores de cabeça fortes e uma tosse que "queimava o seu peito".