Rio - Ana Paula Siebert, esposa do apresentador Roberto Justus, exibiu os resultados de procedimentos estéticos no Instagram, nesta quarta-feira, e se comparou à atriz Angelina Jolie. A mãe da pequena Vicky, de cinco meses, compartilhou vários vídeos enumerando os procedimentos feitos por ela. A influenciadora digital disse ter feito micropigmentação nos lábios, retocou as sobrancelhas e um tratamento com laser no rosto.

"Hello, sou a Ana Paula Jolie", brincou a influenciadora ao se comparar com a atriz de Hollywood Angelina Jolie. "Tem uma pessoa aqui sumida, por motivo de boca inchada. Vocês não estão entendendo como acordei hoje. Não tive coragem de aparecer. Agora estou aparecendo aqui ainda bem bocuda. Não achem que minha boca vai assim, porque não vai", disse.

Ela ainda contou que ficou mais de um ano sem fazer nada no rosto por se preocupar com a saúde da filha de apenas cinco meses. "Estava sem fazer absolutamente nada desde antes de a minha gestação. Não estava fazendo tratamento de pele, não fiz botox, preenchimento, minha micro que fiz ontem. Fiz nada, gente. Fui uma grávida natureba. Foi uma opção minha. Não queria fazer nada que pudesse atrapalhar minha gestação, ou depois a minha amamentação. Essa semana, resolvi fazer tudo de uma vez, que estava desesperada. Confesso, porque eu adoro fazer essas coisas", concluiu.