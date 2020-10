Preta Gil fala sobre a ditadura da beleza no 'Simples Assim', comandado por Angélica, na Globo Reprodução Internet

Por iG

Publicado 30/10/2020 12:50 | Atualizado 30/10/2020 13:10

São Paulo - Preta Gil é uma das famosas que abraça o movimento do corpo livre. Ela contou que já sofreu com a ditadura da beleza e chegou a se mutilar. Felizmente, hoje ela superou isso e não deixa de postar fotos mostrando o corpo. Porém, em um post recente no Instagram, a artista teve que bater-boca com uma seguidora.

"Tá de fralda? Que volume é esse aí na frente?", criticou a seguidora. Preta Gil não se abalou e deu a melhor resposta possível. "Minha xere** é gorda. Eu, hein", rebateu a artista.

Preta Gil rebate comentário de seguidora Reprodução/Instagram