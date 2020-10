Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro e Rafinha Acervo Pessoal

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 08:40 | Atualizado 31/10/2020 08:45

Rio - A pequena Rafaela Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, tem uma ótima relação com o atual companheiro de sua mãe, o jornalista Cesar Tralli. Nesta sexta-feira, Ticiane compartilhou foto da filha de 11 anos no Instagram e Cesar não perdeu a oportunidade elogiar a enteada na publicação.

fotogaleria

Publicidade

“Biscoita mais linda do mundo… por fora e por dentro. Que privilégio ser ‘paidrasto’ seu, Rafa. Te amo demais e cada dia mais. Obrigado por ser quem você é…”, comentou Tralli na foto de Ticiane. A menina não resistiu e também mostrou o amor que sente pelo padrasto. “Te amo bis, obrigada por ser o melhor ‘paidrasto’ do mundo”, escreveu. Rafella é filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus.