Simone Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 09:54 | Atualizado 31/10/2020 09:57

Rio - A cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, está fazendo sucesso como youtuber. Em pauta, a sua vida, a família e as vivências diárias. Nesta sexta-feira, ela mostrou parte da sua nova mansão, que está na reta final da obra.

fotogaleria

Publicidade

Ela fez um tour pela casa, mostrando a piscina, o closet grifado, o espaço de academia e outros cômodos. Também mostrou o quarto dela e do marido, Kaká Diniz, e disse que a filha que espera foi concebida no aposento. "Foi nessa cama que a bebê foi feita", brincou.

Simone ainda apresentou o quarto do filho Henry, de 6 anos, que tem tema de super-herói. Ao mostrar uma bacia de plástico, revelou que o objeto foi "roubado" do sertanejo Luciano. "Essa bacia é do Luciano. Uma vez, ele me deu umas jabuticabas e não devolvi. Ele é rico, então vou ficar com a bacia", disse.

Publicidade

No closet enorme, Simone compartilhou uma gaveta cheia de óculos de grife e um armário com bolsas caras. "É tão difícil de pagar", contou aos internautas.

Os seguidores, claro, encheram o vídeo de comentários. "Juntando quarto de Henry e o banheiro fecha o tamanho da minha casa", brincou uma seguidora. "Coleguinha, você é maravilhosa, humilde, sincera, não tem frescura, é gente como a gente. Por isso, é que Deus te abençoa", declarou outra.