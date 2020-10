Christina Aguilera decora casa para o Halloween Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2020 11:27

Rio - A cantora Casa de Christina Aguilera tem uma decoração impressionante para o Halloween em sua casa. Ela compartilhou vídeos e fotos em suas redes sociais nesta sexta-feira. A "fun house", termo usado dizer "casa maluca" ou "casa sinistra", chamou a atenção dos seguidores da norte-americana.

Luzes, abóboras, fantasmas fazem parte do cenário como mostrou a artista. Com decoração detalhista, ela usou os trabalhos de Tim Burton. Pelos Stories, ela mostrou o quarto decorado com o tema "Beetlejuice". Em outras partes da casa, ela utilizou elementos decorativos de "O Estranho Mundo e Jack" e "A Noiva-Cadáver".