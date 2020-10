Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Publicado 31/10/2020 13:06 | Atualizado 31/10/2020 13:08

Rio - Anitta revelou uma novidade aos fãs nesta semana. A cantora anunciou que vai criar um perfil no OnlyFans, site de conteúdo adulto exclusivo para assinantes. A artista, no entanto, não pretende postar vídeos sensuais na plataforma, mas sim divulgar trabalhos e estreitar o relacionamento com os fãs.

“Não tinha provas da existência [do site], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil”, disse a cantora em live com os fãs no Instagram.

Diversos famosos têm aderido ao OnlyFans, seja para conseguir mais seguidores, seja para atrair novos patrocinadores. Cardi B, que recentemente fez música com Anitta, Blac Chyna e Tyga estão entre eles.