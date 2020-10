Lulu Santos e Clebson Teixeira Reprodução

31/10/2020

Rio - Lulu Santos revelou que ficou preocupado com a reação do público quando assumiu o relacionamento com Clebson, com quem é casado. O cantor contou que teve medo de que a repercussão do namoro dos dois afetasse a vida do parceiro.

"Quando assumi meu relacionamento com o Clebson, fiquei preocupado. Não por expor a nossa opção sexual, isso já estava bem resolvido, mas por ele ter que lidar com o mundo público, perder a privacidade. Ele é analista de sistemas, trabalhava em escritório. Pensei que a exposição pudesse atrapalhá-lo. Mas ele é melhor do que eu imaginei e levou tudo numa boa", afirmou Lulu ao jornal O Globo, que continuou: "No entanto, ainda hoje, qualquer foto que posto no Instagram ou no Facebook junto com o Clebson, recebo comentários maldosos. Mas não discuto com dogmas, não tenho paciência. Não há interlocução com pessoas que são preconceituosas, terraplanistas e negacionistas".

O artista também falou sobre como é sua relação com política. Lulu disse que desistiu de falar sobre o assunto nas redes sociais. "No começo, eu estava me expondo muito no Twitter. Aí percebi que não precisava desse caos, dessa vibração ruim na minha vida", afirmou.

"Perdi a energia. Desanima ver essa polarização. Agora estou mais assistindo, como se tudo fosse uma novela. Vejo pessoas tão bacanas lutando há tantos e tantos anos e até hoje sendo alvo de agressões", disse.