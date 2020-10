'A Fazenda' Foto: Reprodução / Record

Rio - Parece que as coisas saíram de controle na madrugada de hoje (31) em A Fazenda 12. Isso porque, após a festa, Lipe Ribeiro bateu no rosto do youtuber Lucas Maciel com uma almofada e deixou todos chocados.



Tudo aconteceu quando os dois estavam na cozinha. A almofadada aconteceu de repente, pegando Lucas de surpresa. As peoas Stéfani Bays e Lidi Lisboa estavam perto e não gostaram nada da ação do rapaz. O que chamou atenção foi que o “golpe” foi dado com uma força razoável.

#FestaAFazenda12 LIPE BATENDO NA CAMERA E NO LUCAS OQ VOCÊS ACHAM SERA QUE DA EXPULSÃO OU FOI SO NA BRINCADEIRA ? ME SIGAM PRA MAIS NOVIDADES DA FAZENDA pic.twitter.com/wtowUPGqRF — FOFOQUEIROSFAZEENDEIRO (@FOFOQUEIROSFAZ1) October 31, 2020

“Essas brincadeiras de bater não, Lipe”, afirmou Stéfani. Lucas disparou que Lipe deu um tapa na sua cara, e Lidi tentou tornar a situação mais leve. “Não foi, foi lindo”, disse brincando.



Foi apenas uma brincadeira entre amigos#LipeExpulso pic.twitter.com/YycqKmRFGc — Davi (@Davipotato_) October 31, 2020