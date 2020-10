Joelma: 'Estou vivíssima' Reprodução Internet

Por O Dia

Joelma relatou como foi viver uma infância com um pai agressor dentro de casa. O desabafo foi durante uma live com Marcos Mion, no YouTube.



A cantora explicou que viu a mãe sendo agredida pelo pai muitas vezes, e que se sentiu aliviada quando ele foi embora da casa em que moravam.



"Era rotina. Todo dia meu pai bebia e todo dia era aquela violência em casa. Eu lembro que isso me fez querer não casar nunca", revelou a cantora, que também disse que ficava apreensiva com a violência do pai resultar em alguma tragédia familiar.



"Eu pensei, realmente, que um dia ia dar ruim. Que um dia ia acontecer uma desgraça. Não era só com a minha mãe, era com a gente também, com as crianças. Mas, graças a Deus, ele foi embora", desabafou a loira.



Confira a entrevista abaixo: