Publicado 31/10/2020 17:10

O Dia das Bruxas foi bastante aproveitado pela família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. A apresentadora compartilhou, neste sábado (31), a festinha toda decorada que fez para os filhos e encantou os seguidores com as fotos.

"Quem é você no Halloween das crianças? Bless, que curte a festa e encarna o personagem. Titi, que fica com medo da decoração, fantasias, fica com cara de poucos amigos, mas continua na festa só para comer os doces. Zyan, que não faz a mínima ideia do que está acontecendo, mas até que gosta do movimento", perguntou Giovanna aos seguidores.A brincadeira rendeu nós comentários, com muitos fãs interagindo com a apresentadora. "Sou a Titi, só fico pela comida", disse uma seguidora. "O Bless, com certeza! Amo uma festa, uma fantasia e zoar com os amigos", respondeu outra pessoa.