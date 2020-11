'Posso beijar em paz?', questiona Whindersson Nunes após vídeo viralizar

Por O Dia

Rio - Whindersson Nunes reclamou neste sábado no Twitter sobre a falta de privacidade. Nas últimas semanas, viralizou um vídeo atribuído a ele em que supostamente o mostra beijando Maria Lina Deggan.

"Às vezes eu penso 'será se estão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz?'", perguntou o humorista, no Twitter.

As vezes eu penso serase tão me filmando nesse momento ou eu posso beijar em paz

Ao que tudo indica, Whindersson Nunes está conseguindo superar o fim do seu casamento com Luisa Sonza e está mesmo se envolvendo com a estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan. O colunista Leo Dias divulgou um vídeo que mostra os dois se beijando