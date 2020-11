Halloween dos famosos: confira as fantasias dos artistas

O Halloween chegou e, apesar da pandemia, muitas celebridades não deixaram a data passar em branco, seja comemorando em casa ou não. Klara Castanho apostou no look Wandinha, da clássica Família Addams, para celebrar a data. Fernanda Paes Leme preferiu uma peruca roxa e uma maquiagem diferente para encarnar um esqueleto.

Já a apresentadora Renata Kuerten investiu no look de monstrinha cor-de-rosa, toda alegre e fofa. Lívia Andrade apareceu com um vestido de gala preto e brincou: "Falta a vassoura".



Teve também os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, vestidos a caráter. Uma fofura!

A atriz Juliana Paes não se fantasiou exatamente, mas repostou uma arte de um artista, que a ilustrou como a famosa Elvira, a Rainha das Trevas. Ficou igualzinha, não?

Juliana Paes Reprodução / Instagram



Outro que apostou no Photoshop foi o ator Júlio Rocha. Ele pegou uma foto da família e transformou todo mundo em monstro.



O astro do futebol David Beckham posou com a filha Harper com dentinhos de vampiro e suéteres combinantes. Pra fechar o grupo, as irmãs Jenner, Kylie e Kendall, apareceram com réplicas das fantasias que usaram quando crianças. Fofas!