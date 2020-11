Xuxa foi até o SBT na última sexta-feira para realizar uma gravação para o Programa da Maisa Blad Meneghel / divulgação

Por O Dia

Rio - Record TV não permite que Xuxa Meneghel participe do "Caldeirão do Huck", da Rede Globo. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do Portal UOL, a apresentadora teria recebido o convite do próprio Luciano Huck.

A emissora não teria explicado o motivo para a negativa. Ainda de acordo com o colunista, a Record TV não teria aprovado a participação da ex-global por causa de uma possível candidatura de Huck à presidência, em 2022.

A apresentadora já participou de vários outros programas da ex-casa. Neste domingo, ela será uma das entrevistadas pelo "Fantástico" e, nos próximos dias, também participará do "Altas Horas", de Serginho Groisman. Xuxa já foi ao "Conversa com Bial" e ao "Lady Night", de Tatá Werneck, além de ter acabado de aceitar participar do "Simples Assim", novo programa de Angélica.