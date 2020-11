Por IG - Gente

Publicado 02/11/2020 15:11 | Atualizado 02/11/2020 15:14

Rio - Após o anúncio da morte do intérprete do Louro José, Tom Veiga , Cybelle Hermínio Costa, ex-esposa dele, trancou seu perfil no Instagram e retirou todas as fotos da rede social. Os dois se casaram em janeiro, mas o casamento chegou ao fim no último mês.

Cybelle Hermínio Costa, ex-mulher de Tom Veiga, deixou o seu perfil no Instagram privado e apagou as fotos que tinha no feed após saber da morte do ator, no último domingo. A jovem, de 31 anos, teve um breve casamento com o intérprete do Louro José.Cybelle postou sua última foto com Veiga quando estavam em um almoço com a família dela, no mês de julho. Essa foi a terceira vez que ele se casou. Ele teve um casamento de 14 anos com Alessandra Veiga.Veiga e Alessandra tiveram uma filha, Alissa, que fez aniversário no dia da morte do pai . Ela completou 15 anos.