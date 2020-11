Fátima Bernardes e Túlio Gadelha Reprodução / Instagram

Por O Dia

Para comemorar os três anos juntos, Fátima Bernardes postou três fotos no Instagram, com o amado Túlio Gadelha, nesta segunda-feira (02).



Na legenda, a apresentadora do 'Encontro' se derreteu toda: "O meu amor só cresce. E sinto que com você é assim também. Feliz três anos, amor. Que daqui a 365 dias a gente tenha a mesma alegria em comemorar essa data". Fofos!