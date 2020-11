Bruno Gagliasso Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 18:30

Bruno Gagliasso deixou todos os seguidores suspirando de fofura após postar uma foto com o caçula Zyan, de três meses.



"Vontade de passar o dia todo assim", escreveu o ator, mostrando a foto com o bebê no colo.



"Eu morderia todinho", brincou uma fã nos comentários. "Até a orelha é igual a sua", reparou outra.