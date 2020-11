Andressa suita, Gusttavo Lima e filhos Reprodução Instagram

Rio - Andressa Suita está de olho nos comentários que seus seguidores do Instagram têm deixado em seu perfil. A modelo até começou a seguir vários fã-clubes além de responder aos questionamentos de algumas pessoas. Foi o caso de um rapaz que especulou sobre os motivos para o fim do casamento de Andressa com Gusttavo Lima.

"Ela é muito gata, esse cara não largou dela, não, é mentira, jogada de marketing para a música. São completos, casamento tem sua rotina, não é mais vida de solteiro, glamour de baladas, isso agora é a profissão que sustenta o estilo de vida da família! O fogo ficou para trás na vida de solteiro, a temperatura agora é oscilante, tem seus dias quentes, mornos e frios", disse o internauta.

"Concordo com você, essa era a minha intenção. Mas vida que segue", respondeu Andressa.