MC Loma e Flávio Nakagima está assumidíssimos. Cantora posou com presente que ganhou do novo namorado Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 13:16 | Atualizado 03/11/2020 13:23

Rio - MC Loma, de 18 anos, está passando alguns dias com o novo namorado, Flávio Nakagima, de 33. A cantora e o surfista trocaram alguns carinhos nas redes sociais. Loma mostrou o presente que ganhou do namorado: um moletom tie-dye.

"Vou dar um presente para ela porque foi aniversário dela (dia 29 de outubro). Aí vou vestir ela e mostrar para vocês", disse Nakagima no Stories, do Instagram. "Obrigada, viu, meu amor", respondeu Loma.

Flávio Nakagima é ex-participante do "De Férias com o Ex". O surfista viveu um romance com MC Rebeca enquanto esteve no reality show. Os dois protagonizaram muitas cenas de sexo na atração. Nakagima também ficou marcado pelo episódio em que a participante Mirela se assustou e saiu correndo ao ver as partes íntimas do surfista no "De Férias com o Ex".