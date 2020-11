Sabrina Sato na chamada do ’BBB’ em 2003 Reprodução Internet

Publicado 05/11/2020 10:15 | Atualizado 05/11/2020 10:24

Rio - Sabrina Sato postou no Instagram, nesta quinta-feira, seu vídeo de inscrição para o "Big Brother Brasil", reality show do qual participou em 2003.

"Passada com esse vídeo que recebi agora. Tem mais de 18 anos. Obrigada, Boninho, por ter me aguentado", escreveu a apresentadora na legenda.

Sabrina ficou menos de dois meses no "BBB 3". Ela foi eliminada no oitavo paredão. Seu affair no reality show, Dhomini, ganhou a terceira edição do programa e levou o prêmio de R$ 500 mil.