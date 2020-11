Saulo Reprodução / Instagram

Saulo Pôncio foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira (05). O motivo? A possível harmonização facial que ele fez.



Saulo apareceu nos stories do Instagram com um visual um tanto diferente do normal, o que deixou os internautas intrigados. O marido de Gabi Brandt foi comparado até ao príncipe do filme Shrek, entre outras referências.

o jeito q o Saulo fez a saga Shrek inteira sozinho pic.twitter.com/UdNaCmC9Fx — n aguento mais (@layunii4) November 5, 2020

