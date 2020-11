Por O Dia

Publicado 09/11/2020

"Até perfume de pepeca ela tem", disse o amigo Duh Monteiro que, em seguida, perguntou o motivo: "Por que você tem perfume de pepeca, amiga?".

A cantora teve que explicar que não é qualquer perfume, é algo produzido especialmente para essa região do corpo. "Não é um simples perfume de pepeca. É a minha amiga que faz um perfume exclusivo para a pepeca. Pode passar atrás. Pode ser na pepeca e na porta dos fundos", continuou.

Anitta ainda revelou que o produto se chama "Essencial Pepeka". "É essencial porque porque uma vez que você usa esse babado, é muito incrível porque o cheiro fica para sempre", brincou a artista enquanto caminhava pelo seu closet.