Lexa na quadra da Unidos da Tijuca

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:42 | Atualizado 09/11/2020 09:44

fotogaleria

A artista, que lançou recentemente o disco "LEXA", caiu no samba na quadra da agremiação. Ela usava máscara e vestido dourados, com direito a muito brilho. Nas fotos, a musa do Carnaval aparece animada, dançando e cumprimentando os fãs que estavam presentes na quadra.

Em alguns registros, diversas pessoas aparecem sem máscara e sem respeitar o distanciamento social.