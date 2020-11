Solange Frazão Reprodução

São Paulo - A eterna musa fitness Solange Frazão colocou à venda a casa onde mora em São Paulo por R$ 5,2 milhões. Espaçosa e agradável, a residência não atende mais todos os desejos da moradora, que agora sonha em morar no campo.

“Durante a pandemia senti a necessidade de ouvir mais o barulho dos pássaros. Estou há onze anos nesta casa – que é ótima, perto de tudo, a cinco minutos do Shopping Cidade Jardim e próxima a outros bairros que me dão toda infraestrutura de que preciso. Mas eu tenho um sonho desde sempre, e meus filhos sabem, que é a de morar no meio do mato”, brincou Solange Frazão, em entrevista à revista Casa Vogue.

“Estou com 57 anos, acho que chegou a minha hora de pisar na terra, de plantar alface”, completou ela, que atualmente vive apenas com o filho Lucca Frazão, de 27 anos, o caçula da família.

Confira fotos:

