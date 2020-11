Por IG - Delas

Aos 46 anos de idade, Angélica está passando pela menopausa precoce. A apresentadora, que já defendeu o uso dos vibradores, falou que esse período da vida da mulher é algo muito comentado. Ela também criticou a maneira como abordam esse tema, quase sempre como se fosse o fim.

Angélica fala sobre menopausa precoce Reprodução/Instagram

"Acham que é o fim. E não é. Na verdade, o que descobri é que é normal e que você tem formas de viver muito bem. Porque existem formas de driblar os sintomas. Eu acho importante a mulher saber que a vida pode ser maravilhosa depois da menopausa. A gente não tem que sofrer com isso", disse Angélica em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

A apresentadora também comentou sobre as vantagens que enxerga em ser uma mulher de quase 50 anos. Segundo a loira, essa é uma fase de muitos questionamentos, em relação à vida pessoal e também à carreira, mas isso não faz com que seja ruim. "É um período, não vou dizer difícil, mas muito cheio de nuances. E é maravilhoso ao mesmo tempo. Porque você já tem segurança para um monte de coisas, já sabe o que quer. Já tem força suficiente, história de vida para viver os próximos 50 muito melhores. Essa coisa da experiência, para mim, é mágica. Ter a experiência de uma mulher de 50 não tem para ninguém, não tem para nenhuma de 25. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor", ela reflete.

Maternidade

Angélica também comentou sobre como é ser mãe de adolescentes. Para ela é uma fase interessante da vida dos filhos, pois pode acompanhar as descobertas que eles fazem. A esposa de Luciano Huck também disse que o mais velho, Joaquim, não está dando trabalho para ela e nem para o marido.

"Ele não dá trabalho, ouve muito. A gente conversa bastante com ele desde pequeno. A gente costuma dizer que, com 8 anos, ele já tinha 80. Sempre foi um cara de pensar, elaborar, conversar. É muito legal. É uma fase linda quando a gente tem essa coisa do diálogo. São descobertas que eles vão fazendo e a gente só vai guiando ali do lado. Você não pode entrar, a descoberta é deles, mas a gente está ali apoiando", conta.

A global falou que os filhos têm uma adolescência bem diferente da dela, já que a loira trabalha na TV desde muito cedo. Angélica também contou que é uma mãe bem diferente do que achou que seria. "Achei que seria uma mãe superprotetora, ciumenta. Achei isso tudo. Quando me vi na situação, me vi uma mãe superparceira, que apoia as descobertas dele, que está do lado. Não tenho ciúme. Pelo contrário, gosto das namoradas, acho bacana. Me apego, ela acaba virando uma filha também. Me descobri essa mãe que eu nem imaginei que seria. Estou vivendo a adolescência dele [Joaquim] e a do Benício de uma forma linda", a apresentadora conclui.