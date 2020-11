Pedro Scooby e Cintia Dicker se casam em Portugal Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 11:51

Rio - Pedro Scooby e Cintia Dicker se casaram recentemente em uma cerimônia intimista em Portugal, onde vivem atualmente. Após reunirem apenas familiares e poucos amigos, partiram para um hotel para curtir a lua de mel. Juntos desde outubro de 2019, estão curtindo a fase em um hotel luxuoso de Lisboa.

Segundo o UOL, a suíte escolhida pelo casal possui diárias com valores a partir de R$ 6,3 mil, sendo a segundo mais cara do hotel, perdendo apenas para a suíte presidencial, com diárias a partir de R$ 25,4 mil.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Pedro e Cintia exibiram alguns detalhes do quarto, como a cama e a varanda enormes, além de outros ambientes.